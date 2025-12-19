Bourse aux greffons Salle des fêtes Cour-Maugis sur Huisne
Bourse aux greffons Salle des fêtes Cour-Maugis sur Huisne dimanche 15 février 2026.
Bourse aux greffons
Salle des fêtes Boissy Maugis Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 09:00:00
fin : 2026-02-15 12:30:00
Date(s) :
2026-02-15
Bourse aux greffons à la salle des fêtes, lors du marché de producteurs et d’artisans.
Les Croqueurs de Pommes des Collines du Perche proposeront des greffons et des porte-greffes qu’ils pourront même greffer devant vous avec les variétés que vous aurez choisies. De nombreuses variétés anciennes de fruits (pommes, poires, cerises, pruniers….) seront disponibles pour un prix modique. .
Salle des fêtes Boissy Maugis Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 71 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bourse aux greffons
L’événement Bourse aux greffons Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2025-12-19 par OT CdC Coeur du Perche