Bourse aux greffons Salle des fêtes Cour-Maugis sur Huisne

Bourse aux greffons à la salle des fêtes, lors du marché de producteurs et d’artisans.

Les Croqueurs de Pommes des Collines du Perche proposeront des greffons et des porte-greffes qu’ils pourront même greffer devant vous avec les variétés que vous aurez choisies. De nombreuses variétés anciennes de fruits (pommes, poires, cerises, pruniers….) seront disponibles pour un prix modique. .

Salle des fêtes Boissy Maugis Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 71 52

