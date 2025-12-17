Bourse aux greffons de St-Cyr-la-Rosière Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière

Bourse aux greffons de St-Cyr-la-Rosière

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Début : 2026-02-08 10:30:00

fin : 2026-02-08 14:30:00

Date(s) :

2026-02-08

Chaque année Les Croqueurs de Pommes diffusent des centaines de greffons issus de variétés anciennes et ou locales, en orientant le choix des novices vers les variétés les plus méritantes en fonction des goûts de chacun. .

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

