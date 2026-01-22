Bourse aux greffons pour la sauvegarde des variétés fruitières anciennes Gymnase Mouchard

Bourse aux greffons pour la sauvegarde des variétés fruitières anciennes

Gymnase 67 Rue de Strasbourg Mouchard Jura

Début : 2026-02-21 09:00:00

fin : 2026-02-21 16:30:00

2026-02-21

Bourse aux greffons pour la sauvegarde des variétés fruitières anciennes

L’association des Croqueurs de Pommes vous proposera une centaine de greffons de variétés fruitières issue de nos vergers locaux Belle fille de Salins, Reine des reinettes, Épine d’hiver, Arboisine, etc., mais aussi des porte-greffes pour pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers.

Chacun pourra se former à la technique du greffage ou suivre les démonstrations d’experts.

Vente de scions greffés pommiers, poiriers, pruniers, de petit matériel d’arboriculture, de jus de pommes et librairie.

Horaires

Samedi 21 février 2026 de 9h à 16h30 au Gymnase de Mouchard .

Gymnase 67 Rue de Strasbourg Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté denisedolecdp@orange.fr

English : Bourse aux greffons pour la sauvegarde des variétés fruitières anciennes

