Bourse aux greffons impasse du cimetière Semur-en-Auxois
Bourse aux greffons impasse du cimetière Semur-en-Auxois dimanche 8 mars 2026.
Bourse aux greffons
impasse du cimetière Verger des Croqueurs Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 14:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
Date(s) :
2026-03-08
TOUS A LA GREFFE !
Bourse aux greffons annuelle, tous fruitiers de variétés locales anciennes, pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, … et des conseils pour bien greffer. .
impasse du cimetière Verger des Croqueurs Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 33 42 90 croqueursauxoismorvan@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bourse aux greffons
L’événement Bourse aux greffons Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-03-04 par OT des Terres d’Auxois