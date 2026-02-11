Bourse aux jeux de société Ludothèque polysonnance Châteaulin

Bourse aux jeux de société

Ludothèque polysonnance 5 Quai Robert Alba Châteaulin Finistère

Bourse aux jeux de société, déposez vos jeux avant le 26 février à la ludothèque.

Venez dénicher des pépites le dimanche 1 mars de 14h à 18h à la ludothèque. .

Ludothèque polysonnance 5 Quai Robert Alba Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11

