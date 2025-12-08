Bourse aux jeux de société Cransac
Bourse aux jeux de société Cransac lundi 8 décembre 2025.
Bourse aux jeux de société
Place de l’Hôtel de Ville Cransac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-08
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-08
Du lundi 8 au vendredi 19 décembre, bourse aux jeux de société à la ludothèque La ludo d’Eliane et Yannick .
Du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30.
Plus d’infos au 05 65 63 48 85 .
Place de l’Hôtel de Ville Cransac 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 48 85
English :
L’événement Bourse aux jeux de société Cransac a été mis à jour le 2025-12-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)