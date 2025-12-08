Bourse aux jeux de société

Place de l’Hôtel de Ville Cransac Aveyron

Tarif : – –

Début : Vendredi 2025-12-08

fin : 2025-12-19

2025-12-08

Du lundi 8 au vendredi 19 décembre, bourse aux jeux de société à la ludothèque La ludo d’Eliane et Yannick .

Du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30.

Plus d’infos au 05 65 63 48 85 .

Place de l’Hôtel de Ville Cransac 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 48 85

L’événement Bourse aux jeux de société Cransac a été mis à jour le 2025-12-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)