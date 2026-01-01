Bourse aux jeux de société d’occasion Niderviller

Bourse aux jeux de société d’occasion

Gratuit

Samedi 2026-01-03 14:00:00

2026-01-03

Vous avez des jeux de société à échanger ? La compagnie des joueurs est là pour vous !

Profitez-en pour participer à la soirée jeux mensuelle et gratuite ! Venez en famille ou entre amis découvrir des jeux de société, de rôle, de figurines et de cartes à collectionner. La compagnie des joueurs se fera un plaisir de vous expliquer l’un des nombreux jeux mis à disposition (plus de 500). Vous pouvez réserver un jeu si vous le souhaitez, il suffit d’envoyer un message à l’équipe.

Un snacking à la vente est proposé sur place avec pâtisseries, boissons et bonbons. Tous les bénéfices permettent d’acheter des nouveaux jeux et de supporter les frais de location.Tout public

Chemin noir Complexe de salles Niderviller 57565 Moselle Grand Est lacompagniedesjoueurs@gmail.com

English :

Do you have board games to swap? La compagnie des joueurs is there for you!

Take advantage of our free monthly games evening! Bring your family and friends to discover board games, role-playing games, miniatures and trading cards. The company of players will be delighted to explain one of the many games available (over 500). If you’d like to reserve a game, just send a message to the team.

Snacks for sale on site, including pastries, drinks and sweets. All profits are used to buy new games and cover rental costs.

