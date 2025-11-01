Bourse aux jeux et livres 1ère édition Rue d’Arsonval Saint-Junien

Plongez dans une ambiance conviviale et solidaire lors de cet événement dédié aux amoureux de lecture et de loisirs ! La Roulotte et Loccasedelire s’associent pour vous proposer deux journées d’échanges et de découvertes autour des livres, jeux et jouets. C’est l’occasion idéale pour donner une seconde vie à vos trésors oubliés, faire de belles affaires et repartir avec de nouvelles trouvailles qui raviront petits et grands. Dans une atmosphère chaleureuse, chacun peut acheter, vendre ou simplement flâner au fil des stands, à la recherche du coup de cœur. Une belle manière de partager le plaisir de lire, jouer et transmettre, tout en favorisant la convivialité et le recyclage malin. Rendez-vous Salle Jacques-Émile Deschamps, au centre administratif Martial Pascaud à Saint-Junien, pour ce moment d’échange et de bonne humeur à ne pas manquer ! .

Rue d’Arsonval Centre administratif Salle J-E Deschamps Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 63 88 19

