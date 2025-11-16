Bourse aux jeux Laheycourt
Bourse aux jeux Laheycourt dimanche 16 novembre 2025.
Bourse aux jeux
Laheycourt Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Envie de (re)découvrir le plaisir du jeu ? Venez faire un tour à notre bourse aux jeux organisée par Les Déglingués du Jeu.
Au programme
– Achat, vente et échange de jeux de société qu’ils soient classiques, modernes, familiaux ou pour les joueurs aguerris!
– Tables de jeux pour jouer sur place et tester de nouvelles pépites.
– Petite restauration gourmande crêpes, cidre et bonne humeur au menu !
L’occasion parfaite pour dénicher des jeux à petit prix avant les fêtes, passer un bon moment et partager votre passion du jeu.
Venez nombreux, en famille ou entre amis !
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Laheycourt 55800 Meuse Grand Est +33 6 33 69 95 12
English :
Want to (re)discover the pleasure of gaming? Come and take part in our game fair organized by Les Déglingués du Jeu.
On the program:
– Buying, selling and swapping board games? whether classic, modern, family or for the seasoned gamer!
– Game tables for on-site play and testing of new nuggets.
– Gourmet snacks: crêpes, cider and good cheer on the menu!
The perfect opportunity to pick up games at low prices before the holidays, have a good time and share your passion for gaming.
Come one, come all, with family and friends!
Free admission.
German :
Haben Sie Lust, die Freude am Spielen (wieder) zu entdecken? Dann besuchen Sie unsere Spielebörse, die von Les Déglingués du Jeu organisiert wird.
Auf dem Programm stehen:
– Kauf, Verkauf und Tausch von Gesellschaftsspielen ? ob klassisch, modern, familienfreundlich oder für erfahrene Spieler!
– Spieltische, an denen man vor Ort spielen und neue Spiele ausprobieren kann.
– Kleine Snacks: Crêpes, Cidre und gute Laune!
Die perfekte Gelegenheit, um vor den Feiertagen günstige Spiele zu finden, eine gute Zeit zu verbringen und Ihre Leidenschaft für Spiele zu teilen.
Kommen Sie zahlreich, mit der Familie oder mit Freunden!
Eintritt frei.
Italiano :
Volete (ri)scoprire il piacere di giocare? Venite alla nostra fiera dei giochi organizzata da Les Déglingués du Jeu.
In programma:
– Compravendita e scambio di giochi da tavolo, classici, moderni, per famiglie o per giocatori esperti!
– Tavoli da gioco per giocare sul posto e provare nuovi giochi.
– Cibo e bevande: crêpes, sidro e buon umore nel menu!
È l’occasione perfetta per fare incetta di giochi d’occasione prima delle feste, divertirsi e condividere la passione per il gioco.
Venite tutti, in famiglia e con gli amici!
L’ingresso è gratuito.
Espanol :
¿Quiere (re)descubrir el placer de jugar? Ven a nuestra feria de juegos organizada por Les Déglingués du Jeu.
En el programa:
– Compra, venta e intercambio de juegos de mesa clásicos, modernos, familiares o para jugadores experimentados
– Mesas de juego donde podrá jugar in situ y probar nuevas pepitas.
– Comida y bebida: crepes, sidra y buen humor en el menú
Es la ocasión perfecta para hacerse con algunas gangas antes de las fiestas, pasar un buen rato y compartir su pasión por los juegos.
Vengan todos, con la familia y los amigos
La entrada es gratuita.
L’événement Bourse aux jeux Laheycourt a été mis à jour le 2025-11-12 par OT SUD MEUSE