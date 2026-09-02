Bourse aux jouets 1ère édition Sedan
dimanche 29 novembre 2026 · Sedan
Informations pratiques
Sedan
Bourse aux jouets 1ère édition
Fond de Givonne Sedan Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Concours de Lego inscription gratuite Ouvert à tous (adulte et enfant) Sujet libreBingo flash 3 tirages dans la journéeBoissons chaudes, pâtisserie de Noël, petite restauration.Exposant Sur réservation 3€ la demie-table 5€ le table.Visiteur 1€ (1 ticket de bingo inclus)
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Fond de Givonne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 6 47 98 69 61
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English :
Lego Contest—free registration—Open to everyone (adults and children)—Any themeFlash Bingo—3 drawings throughout the dayHot drinks, Christmas pastries, light snacks.Exhibitors: By reservation only—3? for half a table—5? for a full table. Visitors: 1? (includes 1 bingo ticket)
L’événement Bourse aux jouets 1ère édition Sedan a été mis à jour le 2026-09-02 par Ardennes Tourisme
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