Informations pratiques

Sedan

Bourse aux jouets 1ère édition

Fond de Givonne Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Concours de Lego inscription gratuite Ouvert à tous (adulte et enfant) Sujet libreBingo flash 3 tirages dans la journéeBoissons chaudes, pâtisserie de Noël, petite restauration.Exposant Sur réservation 3€ la demie-table 5€ le table.Visiteur 1€ (1 ticket de bingo inclus)

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Fond de Givonne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 6 47 98 69 61

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English :

Lego Contest—free registration—Open to everyone (adults and children)—Any themeFlash Bingo—3 drawings throughout the dayHot drinks, Christmas pastries, light snacks.Exhibitors: By reservation only—3? for half a table—5? for a full table. Visitors: 1? (includes 1 bingo ticket)

L’événement Bourse aux jouets 1ère édition Sedan a été mis à jour le 2026-09-02 par Ardennes Tourisme