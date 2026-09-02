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AGENDA · Sedan

Bourse aux jouets 1ère édition Sedan

dimanche 29 novembre 2026 · Sedan

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Adresse
Fond de Givonne
Ville
08200 Sedan
Département
Ardennes
Tarif

Sedan

Bourse aux jouets 1ère édition

Fond de Givonne Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-29

Concours de Lego inscription gratuite Ouvert à tous (adulte et enfant) Sujet libreBingo flash 3 tirages dans la journéeBoissons chaudes, pâtisserie de Noël, petite restauration.Exposant Sur réservation 3€ la demie-table 5€ le table.Visiteur 1€ (1 ticket de bingo inclus)
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Fond de Givonne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 6 47 98 69 61 

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English :

Lego Contest—free registration—Open to everyone (adults and children)—Any themeFlash Bingo—3 drawings throughout the dayHot drinks, Christmas pastries, light snacks.Exhibitors: By reservation only—3? for half a table—5? for a full table. Visitors: 1? (includes 1 bingo ticket)

L’événement Bourse aux jouets 1ère édition Sedan a été mis à jour le 2026-09-02 par Ardennes Tourisme

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