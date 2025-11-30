Bourse aux jouets 2025 Amboise

Bourse aux jouets 2025

83 Avenue Léonard de Vinci Amboise Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

L’APE Château Gaillard de l’école Paul-Louis Courier organise une bourse aux jouets de Noël le dimanche 30 novembre 2025. L’occasion de donner une seconde vie aux jouets et de faire de bonnes affaires.

Petite restauration sur place.

Dans l’enceinte de l’école Paul-Louis Courier. .

English : Toy Exchange 2025

The Château Gaillard Parents’ Association at Paul-Louis Courier School is organising a Christmas toy exchange on Sunday, 30th November 2025.

