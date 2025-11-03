Bourse aux jouets 2025 Champdeniers

Bourse aux jouets 2025 Champdeniers lundi 3 novembre 2025.

Bourse aux jouets 2025

Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres

Bourse aux jouets du 3 au 7 novembre 2025 à la salle des fêtes de Champdeniers.

Vente des articles

Mercredi 5 novembre de 9h à 19h30

Jeudi 6 novembre de 9h à 18h30

Dépôt des articles

Lundi 3 novembre de 14h à 19h

Mardi 4 novembre de 9h à 18h

Noël arrive à grands pas il est temps de faire de la place dans les placards et de se débarrasser des jouets que ne correspondent plus à l’âge des enfants pour mettre les nouveaux jouets que le père Noël apportera.

Vous trouverez en annexe toutes les informations nécessaires.

Au plaisir de vous voir ou revoir à notre bourse pour le dépôt des articles ou pour faire vos achats à petits prix.

Renseignements tél. 05.49.25.88.54 ou 09.77.30.02.37 .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 88 54

