BOURSE AUX JOUETS 2025 Gondreville

BOURSE AUX JOUETS 2025

29 RUE DU GUE Gondreville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Rendez-vous à Gondreville, près de Nancy, pour une bourse aux jouets, vêtements enfants et matériel de puériculture organisée par l’APEG (Association des Parents d’Elèves de Gondreville)

L’occasion de faire le tri dans votre maison et de réaliser de bonnes affaires.

Près de 80 exposants sont attendus,

Buvette et Restauration sur place sandwichs, hots-dogs, boissons, crêpes, gâteaux

Lieu couvert et chauffé

Parking sur place

Les bénéfices de cette manifestation serviront à financer les sorties scolaires et extra-scolaires des écoles maternelles et primaires de Gondreville.Tout public

0 .

29 RUE DU GUE Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 24 28 88 26

English :

Join us in Gondreville, near Nancy, for a toy, children’s clothing and childcare equipment fair organized by APEG (Association des Parents d’Elèves de Gondreville)

It’s the perfect opportunity to sort through your home and pick up some bargains.

Nearly 80 exhibitors are expected,

On-site refreshments: sandwiches, hots-dogs, drinks, crêpes, cakes

Covered and heated

On-site parking

Profits from this event will be used to finance school and extra-curricular outings for Gondreville’s nursery and elementary school.

German :

Treffpunkt in Gondreville, in der Nähe von Nancy, für eine Börse für Spielzeug, Kinderkleidung und Babyausstattung, die von der APEG (Elternvereinigung von Gondreville) organisiert wird

Dies ist die Gelegenheit, Ihr Zuhause zu sortieren und Schnäppchen zu machen.

Rund 80 Aussteller werden erwartet,

Erfrischungsstände und Verpflegung vor Ort: Sandwiches, Hotdogs, Getränke, Crêpes, Kuchen

Überdachter und beheizter Ort

Parkplätze sind vor Ort vorhanden

Mit dem Erlös dieser Veranstaltung werden die schulischen und außerschulischen Ausflüge der Kindergärten und Grundschulen von Gondreville finanziert.

Italiano :

Venite a Gondreville, vicino a Nancy, per una fiera del giocattolo, dell’abbigliamento per bambini e delle attrezzature per l’infanzia organizzata dall’APEG (Association des Parents d’Elèves de Gondreville)

È un’ottima occasione per fare ordine in casa e fare qualche affare.

Sono attesi circa 80 espositori,

Ristoro e cibo sul posto: panini, hot-dog, bevande, crêpes, torte, ecc

Area coperta e riscaldata

Parcheggio in loco

Il ricavato della manifestazione sarà utilizzato per finanziare le uscite scolastiche ed extrascolastiche delle scuole materne ed elementari di Gondreville.

Espanol :

Venga a Gondreville, cerca de Nancy, a una feria de juguetes, ropa infantil y material de puericultura organizada por la APEG (Asociación de Padres de Alumnos de Gondreville)

Es una buena ocasión para ordenar la casa y hacerse con algunas gangas.

Se esperan cerca de 80 expositores,

Refrescos y comida in situ: bocadillos, perritos calientes, bebidas, crepes, pasteles, etc

Zona cubierta y climatizada

Aparcamiento in situ

Los beneficios de este evento se destinarán a financiar las salidas escolares y extraescolares de las escuelas infantiles y primarias de Gondreville.

L’événement BOURSE AUX JOUETS 2025 Gondreville a été mis à jour le 2025-11-12 par MT TERRES TOULOISES