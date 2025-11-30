Bourse aux jouets à Chaspuzac

Rendez-vous le 30 novembre 2025 à la salle polyvalente et à l’ancienne école de 9h à 18h. Venez chiner, vendre ou trouver des trésors pour les enfants ! Buvette et snack sur place.

English :

See you on November 30, 2025 at the salle polyvalente and the old school from 9am to 6pm. Come and browse, sell or find treasures for the kids! Refreshments and snacks on site.

German :

Wir treffen uns am 30. November 2025 in der Mehrzweckhalle und der alten Schule von 9 bis 18 Uhr. Kommen Sie zum Stöbern, Verkaufen oder um Schätze für Kinder zu finden! Getränke und Snacks vor Ort.

Italiano :

Ci vediamo il 30 novembre 2025 presso la sala polivalente e la vecchia scuola dalle 9.00 alle 18.00. Venite a caccia di occasioni, a vendere o a trovare tesori per i bambini! Rinfresco e merenda sul posto.

Espanol :

Nos vemos el 30 de noviembre de 2025 en la sala polivalente y en la antigua escuela de 9.00 a 18.00 horas. Ven a buscar gangas, vender o encontrar tesoros para los niños Refrescos y tentempiés in situ.

L’événement Bourse aux jouets à Chaspuzac Chaspuzac a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay