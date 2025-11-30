Bourse aux jouets à La Rivière-Saint-Sauveur La Rivière-Saint-Sauveur
115 Chemin du Banc La Rivière-Saint-Sauveur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Bourse aux jouets puériculture et vêtements.
Buvette et restauration sur place
Entrée gratuite
A la salle des fêtes à côté de l’aire de Camping-car
5€ la table de 1m20
Organisé par l’APE de l’école de La Rivière Saint Sauveur .
115 Chemin du Banc La Rivière-Saint-Sauveur 14600 Calvados Normandie +33 6 32 66 23 80
English : Bourse aux jouets à La Rivière-Saint-Sauveur
Toy fair: childcare and clothing.
Refreshments and catering on site
German : Bourse aux jouets à La Rivière-Saint-Sauveur
Börse für Spielzeug: Kinderpflege und Kleidung.
Getränke und Speisen vor Ort
Italiano :
Fiera del giocattolo: assistenza all’infanzia e abbigliamento.
Ristoro e ristorazione in loco
Espanol :
Feria del juguete: puericultura y ropa.
Refrescos y catering in situ
