Bourse aux jouets à La Rivière-Saint-Sauveur La Rivière-Saint-Sauveur dimanche 30 novembre 2025.

115 Chemin du Banc La Rivière-Saint-Sauveur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :
2025-11-30

Bourse aux jouets puériculture et vêtements.
Buvette et restauration sur place
Entrée gratuite
A la salle des fêtes à côté de l’aire de Camping-car
5€ la table de 1m20
Organisé par l’APE de l’école de La Rivière Saint Sauveur   .

115 Chemin du Banc La Rivière-Saint-Sauveur 14600 Calvados Normandie +33 6 32 66 23 80 

English : Bourse aux jouets à La Rivière-Saint-Sauveur

Toy fair: childcare and clothing.
Refreshments and catering on site

German : Bourse aux jouets à La Rivière-Saint-Sauveur

Börse für Spielzeug: Kinderpflege und Kleidung.
Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Fiera del giocattolo: assistenza all’infanzia e abbigliamento.
Ristoro e ristorazione in loco

Espanol :

Feria del juguete: puericultura y ropa.
Refrescos y catering in situ

