Bourse aux jouets à Martel

Martel Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

L’Association pour l’Enfance organise une bourse aux jouets, vêtements enfants et matériel de puériculture (0-16ans)

Sur place: vente de paninis sucrés et salés, crêpes et gâteaux, vente de décorations de Noël, démonstrations de jeux, buvette

Au profit du Centre Aéré Les Lutins des 7 tours

Martel 46600 Lot Occitanie +33 7 86 64 40 61

English :

L’Association pour l’Enfance organizes a fair for toys, children’s clothes and childcare equipment (0-16 years)

On-site: sale of sweet and savory paninis, crêpes and cakes, sale of Christmas decorations, game demonstrations, refreshment bar

In aid of the Centre Aéré Les Lutins des 7 tours

German :

Die Association pour l’Enfance organisiert eine Börse für Spielzeug, Kinderkleidung und Babyausstattung (0-16 Jahre)

Vor Ort: Verkauf von süßen und herzhaften Paninis, Crêpes und Kuchen, Verkauf von Weihnachtsdekorationen, Spielvorführungen, Getränkestand

Zu Gunsten des Centre Aéré Les Lutins des 7 tours (Kindertagesstätte)

Italiano :

L’Association pour l’Enfance organizza una fiera del giocattolo, dell’abbigliamento per bambini e delle attrezzature per l’infanzia per bambini da 0 a 16 anni

Sul posto: vendita di panini dolci e salati, crêpes e torte, vendita di decorazioni natalizie, dimostrazioni di giochi, punto di ristoro

A favore del Centro Aéré Les Lutins des 7 tours

Espanol :

La Association pour l’Enfance organiza una feria de juguetes, ropa infantil y material de puericultura para niños de 0 a 16 años

En el lugar: venta de paninis dulces y salados, crêpes y pasteles, venta de decoraciones navideñas, demostraciones de juegos, bar de refrescos

A beneficio del Centro Aéré Les Lutins des 7 tours

L’événement Bourse aux jouets à Martel Martel a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Vallée de la Dordogne