Bourse aux jouets à Martel Martel
Bourse aux jouets à Martel Martel dimanche 23 novembre 2025.
Bourse aux jouets à Martel
Martel Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Date(s) :
2025-11-23
L’Association pour l’Enfance organise une bourse aux jouets, vêtements enfants et matériel de puériculture (0-16ans)
Sur place: vente de paninis sucrés et salés, crêpes et gâteaux, vente de décorations de Noël, démonstrations de jeux, buvette
Au profit du Centre Aéré Les Lutins des 7 tours
Martel 46600 Lot Occitanie +33 7 86 64 40 61
English :
L’Association pour l’Enfance organizes a fair for toys, children’s clothes and childcare equipment (0-16 years)
On-site: sale of sweet and savory paninis, crêpes and cakes, sale of Christmas decorations, game demonstrations, refreshment bar
In aid of the Centre Aéré Les Lutins des 7 tours
German :
Die Association pour l’Enfance organisiert eine Börse für Spielzeug, Kinderkleidung und Babyausstattung (0-16 Jahre)
Vor Ort: Verkauf von süßen und herzhaften Paninis, Crêpes und Kuchen, Verkauf von Weihnachtsdekorationen, Spielvorführungen, Getränkestand
Zu Gunsten des Centre Aéré Les Lutins des 7 tours (Kindertagesstätte)
Italiano :
L’Association pour l’Enfance organizza una fiera del giocattolo, dell’abbigliamento per bambini e delle attrezzature per l’infanzia per bambini da 0 a 16 anni
Sul posto: vendita di panini dolci e salati, crêpes e torte, vendita di decorazioni natalizie, dimostrazioni di giochi, punto di ristoro
A favore del Centro Aéré Les Lutins des 7 tours
Espanol :
La Association pour l’Enfance organiza una feria de juguetes, ropa infantil y material de puericultura para niños de 0 a 16 años
En el lugar: venta de paninis dulces y salados, crêpes y pasteles, venta de decoraciones navideñas, demostraciones de juegos, bar de refrescos
A beneficio del Centro Aéré Les Lutins des 7 tours
L’événement Bourse aux jouets à Martel Martel a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Vallée de la Dordogne