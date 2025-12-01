Bourse aux jouets anciens et de collection Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

Bourse aux jouets anciens et de collection

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Pour sa 24ème édition, la Bourse aux Jouets Anciens et de Collection prend de nouveau ses quartiers à partir de 9h dans le très bel écrin du Centre de Congrès de Haute-Saintonge pour la plus grande joie des exposants et des chineurs.

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

For its 24th edition, the Bourse aux Jouets Anciens et de Collection (Antique and Collector’s Toy Fair) will once again be taking place from 9am in the beautiful setting of the Centre de Congrès de Haute-Saintonge, much to the delight of exhibitors and bargain hunters alike.

German :

Die 24. Ausgabe der Spielzeugbörse für alte und gesammelte Spielsachen findet ab 9 Uhr wieder im schönen Kongresszentrum Haute-Saintonge statt.

Italiano :

Per la sua 24a edizione, la Fiera del Giocattolo Antico e da Collezione si svolgerà ancora una volta a partire dalle ore 9 nella splendida cornice del Centro Congressi Haute-Saintonge, per la gioia degli espositori e dei cacciatori di occasioni.

Espanol :

En su 24ª edición, el Salón del Juguete Antiguo y de Colección volverá a celebrarse a partir de las 9 de la mañana en el bello marco del Palacio de Congresos de Haute-Saintonge, para deleite de expositores y cazadores de gangas.

