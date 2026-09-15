Bourse aux jouets anciens et de collection Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac
dimanche 13 décembre 2026 · Centre des Congrès de Haute-Saintonge · Jonzac
Informations pratiques
Jonzac
Bourse aux jouets anciens et de collection
Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 09:00:00
fin : 2026-12-13 17:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Pour sa 24ème édition, la Bourse aux Jouets Anciens et de Collection prend de nouveau ses quartiers à partir de 9h dans le très bel écrin du Centre de Congrès de Haute-Saintonge pour la plus grande joie des exposants et des chineurs.
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Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
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English :
For its 24th edition, the Bourse aux Jouets Anciens et de Collection (Antique and Collector’s Toy Fair) will once again be taking place from 9am in the beautiful setting of the Centre de Congrès de Haute-Saintonge, much to the delight of exhibitors and bargain hunters alike.
L’événement Bourse aux jouets anciens et de collection Jonzac a été mis à jour le 2026-09-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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