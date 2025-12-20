Bourse aux jouets anciens, et expo de voiture de course et de sport Locminé

Bourse aux jouets anciens, et expo de voiture de course et de sport

Halle des sports Locminé Morbihan

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Poupées, trains, voitures miniatures, et tout ce qui touche à l’automobile. Exposition avec des Austin Martin, Ferrari, Lotus… De 9h à 17h, entrée 3 € à partir de 16 ans. Organisation Tennis Club Locminé. .

Halle des sports Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 9 63 05 00 37

