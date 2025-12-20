Bourse aux jouets anciens, et expo de voiture de course et de sport Locminé
Bourse aux jouets anciens, et expo de voiture de course et de sport Locminé dimanche 1 février 2026.
Bourse aux jouets anciens, et expo de voiture de course et de sport
Halle des sports Locminé Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Poupées, trains, voitures miniatures, et tout ce qui touche à l’automobile. Exposition avec des Austin Martin, Ferrari, Lotus… De 9h à 17h, entrée 3 € à partir de 16 ans. Organisation Tennis Club Locminé. .
Halle des sports Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 9 63 05 00 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bourse aux jouets anciens, et expo de voiture de course et de sport Locminé a été mis à jour le 2025-12-18 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE