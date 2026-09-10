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Bourse aux jouets Salle du Broustic Andernos-les-Bains

dimanche 15 novembre 2026 · Salle du Broustic · Andernos-les-Bains

Bourse aux jouets Salle du Broustic Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle du Broustic
Adresse
Esplanade du Broustic
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif

Andernos-les-Bains

Bourse aux jouets

Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 09:00:00
fin : 2026-11-15 17:00:00

Date(s) :
2026-11-15

Venez faire des affaires à la Bourse aux jouets !
Jouets, articles de puériculture et vêtements enfants.
Entrée libre.
Organisée par l’APMA (Association du personnel municipal d’Andernos) .   .

Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 42 57 93 

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English : Bourse aux jouets

L’événement Bourse aux jouets Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains

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