Bourse aux jouets Salle du Broustic Andernos-les-Bains
dimanche 15 novembre 2026 · Salle du Broustic · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Bourse aux jouets
Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 09:00:00
fin : 2026-11-15 17:00:00
Date(s) :
2026-11-15
Venez faire des affaires à la Bourse aux jouets !
Jouets, articles de puériculture et vêtements enfants.
Entrée libre.
Organisée par l’APMA (Association du personnel municipal d’Andernos) . .
Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 42 57 93
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English : Bourse aux jouets
L’événement Bourse aux jouets Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains
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