Bourse aux jouets Salle du Broustic Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Bourse aux jouets

Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 09:00:00

fin : 2026-11-15 17:00:00

Date(s) :

2026-11-15

Venez faire des affaires à la Bourse aux jouets !

Jouets, articles de puériculture et vêtements enfants.

Entrée libre.

Organisée par l’APMA (Association du personnel municipal d’Andernos) . .

Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 42 57 93

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English : Bourse aux jouets

L’événement Bourse aux jouets Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains