Bourse aux jouets, articles puériculture et vêtements Pouligny-Saint-Pierre

Bourse aux jouets, articles puériculture et vêtements

1 Place des Combattants d’Afn Pouligny-Saint-Pierre Indre

Début : Dimanche 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

Bourse aux jouets, articles de puériculture et vêtements (0/16 ans).Familles

L’association des amis de l’école de Pouligny propose une bourse jouets et vêtements. Buvette et gourmandises sur place. .

1 Place des Combattants d’Afn Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire aaep36@gmail.com

English :

Toys, childcare articles and clothes market (0/16 years).

German :

Börse für Spielzeug, Babyartikel und Kleidung (0/16 Jahre).

Italiano :

Fiera del giocattolo, dell’assistenza all’infanzia e dell’abbigliamento (0/16 anni).

Espanol :

Feria de juguetes, puericultura y ropa (0/16 años).

