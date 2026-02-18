Bourse aux jouets, articles puériculture et vêtements Pouligny-Saint-Pierre
Bourse aux jouets, articles puériculture et vêtements Pouligny-Saint-Pierre dimanche 8 mars 2026.
1 Place des Combattants d’Afn Pouligny-Saint-Pierre Indre
Gratuit
Début : Dimanche 2026-03-08 09:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
2026-03-08
Bourse aux jouets, articles de puériculture et vêtements (0/16 ans).Familles
L’association des amis de l’école de Pouligny propose une bourse jouets et vêtements. Buvette et gourmandises sur place. .
1 Place des Combattants d’Afn Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire aaep36@gmail.com
English :
Toys, childcare articles and clothes market (0/16 years).
