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AGENDA · Pouligny-Saint-Pierre

Bourse aux jouets, articles puériculture et vêtements Pouligny-Saint-Pierre

dimanche 11 octobre 2026 · Pouligny-Saint-Pierre

Bourse aux jouets, articles puériculture et vêtements Pouligny-Saint-Pierre

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
1 Place des Combattants d'Afn
Ville
36300 Pouligny-Saint-Pierre
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Pouligny-Saint-Pierre

Bourse aux jouets, articles puériculture et vêtements

1 Place des Combattants d’Afn Pouligny-Saint-Pierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Bourse aux jouets, articles de puériculture et vêtements (0/16 ans).Familles
L’association des amis de l’école de Pouligny propose une bourse jouets et vêtements. Buvette et gourmandises sur place.   .

1 Place des Combattants d’Afn Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire   aaep36@gmail.com

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English :

Toys, childcare articles and clothes market (0/16 years).

L’événement Bourse aux jouets, articles puériculture et vêtements Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-09-10 par Destination Brenne

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