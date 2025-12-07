Bourse aux jouets, aux vêtements, puériculture

Saint-Jean-Delnous Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Venez chiner, découvrir, échanger, rencontrer… et passer un moment agréable en famille ou entre amis.

L’Association des Parents d’Élèves de l’école de Saint-Jean-Delnous organise sa grande bourse aux jouets, vêtements et articles de puériculture.

C’est l’occasion idéale pour préparer Noël, dénicher de bonnes affaires, donner une seconde vie à des objets en excellent état et faire plaisir sans se ruiner.

Jeux, livres, vêtements, poussettes, décorations, idées cadeaux… il y en aura pour tous les âges et tous les goûts.

On vous attend nombreux ! .

Saint-Jean-Delnous 12170 Aveyron Occitanie

English :

Come and browse, discover, exchange ideas, meet new people… and have a great time with family and friends.

German :

Kommen Sie zum Stöbern, Entdecken, Austauschen, Kennenlernen? und verbringen Sie einen angenehmen Moment mit der Familie oder mit Freunden.

Italiano :

Venite a curiosare, a scoprire, a scambiare idee, a conoscere nuove persone… e a divertirvi con la vostra famiglia o i vostri amici.

Espanol :

Venga a curiosear, descubrir, intercambiar ideas, conocer gente nueva… y pasarlo en grande con su familia o amigos.

L’événement Bourse aux jouets, aux vêtements, puériculture Saint-Jean-Delnous a été mis à jour le 2025-11-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)