Bourse aux jouets Salle des Fêtes Barbentane
Bourse aux jouets Salle des Fêtes Barbentane dimanche 28 septembre 2025.
Bourse aux jouets
Dimanche 28 septembre 2025 de 9h à 16h. Salle des Fêtes 197 Route de Boulbon Barbentane Bouches-du-Rhône
Début : 2025-09-28 09:00:00
fin : 2025-09-28 16:00:00
2025-09-28
Bourse aux jouets organisée par l’Association des parents d’élèves de l’école Notre Dame.
Achat/vente de matériel de puériculture, jouets, vêtements enfants.
Vos placards regorgent de trésors ? Vous souhaitez faire de la place ?
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de l’APEL et participez à la bourse aux jouets.
Une buvette et un snack seront présents sur place toute la journée. .
Salle des Fêtes 197 Route de Boulbon Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 60 01 71 apelbarbentane@gmail.com
English :
Toy fair organized by the Parents Association of Notre Dame School.
Purchase/sale of childcare equipment, toys, children’s clothing.
German :
Spielzeugbörse, die von der Elternvereinigung der Schule Notre Dame organisiert wird.
Ankauf/Verkauf von Babyausstattung, Spielzeug, Kinderkleidung.
Italiano :
Fiera del giocattolo organizzata dall’Associazione dei genitori della scuola Notre Dame.
Acquisto/vendita di attrezzature per l’infanzia, giocattoli, abbigliamento per bambini.
Espanol :
Feria del juguete organizada por la Asociación de Padres del Colegio Notre Dame.
Compra/venta de material de puericultura, juguetes y ropa infantil.
