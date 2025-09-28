Bourse aux jouets Salle des Fêtes Barbentane

Bourse aux jouets Salle des Fêtes Barbentane dimanche 28 septembre 2025.

Bourse aux jouets

Dimanche 28 septembre 2025 de 9h à 16h. Salle des Fêtes 197 Route de Boulbon Barbentane Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28 16:00:00

2025-09-28

Bourse aux jouets organisée par l’Association des parents d’élèves de l’école Notre Dame.

Achat/vente de matériel de puériculture, jouets, vêtements enfants.

Bourse aux jouets organisée par l’APEL de l’École Notre Dame à l’Esplanade du Séquier.



Vos placards regorgent de trésors ? Vous souhaitez faire de la place ?

N’hésitez pas à vous inscrire auprès de l’APEL et participez à la bourse aux jouets.



Une buvette et un snack seront présents sur place toute la journée. .

Salle des Fêtes 197 Route de Boulbon Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 60 01 71 apelbarbentane@gmail.com

English :

Toy fair organized by the Parents Association of Notre Dame School.

Purchase/sale of childcare equipment, toys, children’s clothing.

German :

Spielzeugbörse, die von der Elternvereinigung der Schule Notre Dame organisiert wird.

Ankauf/Verkauf von Babyausstattung, Spielzeug, Kinderkleidung.

Italiano :

Fiera del giocattolo organizzata dall’Associazione dei genitori della scuola Notre Dame.

Acquisto/vendita di attrezzature per l’infanzia, giocattoli, abbigliamento per bambini.

Espanol :

Feria del juguete organizada por la Asociación de Padres del Colegio Notre Dame.

Compra/venta de material de puericultura, juguetes y ropa infantil.

