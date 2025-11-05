Bourse aux Jouets! Salle des Alambics Barbezieux-Saint-Hilaire
Début : 2025-11-05 09:00:00
fin : 2025-11-06 19:00:00
2025-11-05 2025-11-06 2025-11-07
Bourse aux jouets, objets de puériculture et livres organisée par le Centre socioculturel Barbezilien. Dépôt, vente, restitution.
Salle des Alambics Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 05 92 accueil.cscbarbezieux@orange.fr
Market for toys, childcare objects and books organized by the Barbezilien sociocultural center. Deposit, sale, restitution.
Börse für Spielzeug, Kinderpflegeartikel und Bücher, organisiert vom Centre socioculturel Barbezilien. Abgabe, Verkauf, Rückgabe.
Mercatino di giocattoli, articoli per l’infanzia e libri organizzato dal centro socio-culturale Barbezilien. Deposito, vendita e restituzione.
Mercadillo de juguetes, artículos de puericultura y libros organizado por el centro sociocultural Barbezilien. Depósito, venta y devolución.
L’événement Bourse aux Jouets! Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme du Sud Charente