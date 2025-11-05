Bourse aux Jouets! Salle des Alambics Barbezieux-Saint-Hilaire

Bourse aux Jouets!

Salle des Alambics Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 09:00:00

fin : 2025-11-06 19:00:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-06 2025-11-07

Bourse aux jouets, objets de puériculture et livres organisée par le Centre socioculturel Barbezilien. Dépôt, vente, restitution.

.

Salle des Alambics Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 05 92 accueil.cscbarbezieux@orange.fr

English : Bourse aux Jouets!

Market for toys, childcare objects and books organized by the Barbezilien sociocultural center. Deposit, sale, restitution.

German : Bourse aux Jouets!

Börse für Spielzeug, Kinderpflegeartikel und Bücher, organisiert vom Centre socioculturel Barbezilien. Abgabe, Verkauf, Rückgabe.

Italiano : Bourse aux Jouets!

Mercatino di giocattoli, articoli per l’infanzia e libri organizzato dal centro socio-culturale Barbezilien. Deposito, vendita e restituzione.

Espanol : Bourse aux Jouets!

Mercadillo de juguetes, artículos de puericultura y libros organizado por el centro sociocultural Barbezilien. Depósito, venta y devolución.

L’événement Bourse aux Jouets! Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme du Sud Charente