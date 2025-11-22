Bourse aux jouets Basket Club Saujonnais rue carnot Saujon

Bourse aux jouets Basket Club Saujonnais

rue carnot Salle Carnot Saujon Charente-Maritime

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

2025-11-22

Bourse aux jouets le samedi 22 novembre de 9h à 17h à la salle Carnot.

Buvette sur place avec petite restauration.

rue carnot Salle Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 43 19 32 bcsaujon@gmail.com

English :

Toy fair on Saturday November 22nd from 9am to 5pm at the Carnot hall.

Refreshment bar with snacks.

German :

Spielzeugbörse am Samstag, den 22. November, von 9 bis 17 Uhr in der Carnot-Halle.

Getränkeausschank vor Ort mit kleinen Snacks.

Italiano :

Fiera del giocattolo sabato 22 novembre dalle 9.00 alle 17.00 presso la Salle Carnot.

Bar con spuntini.

Espanol :

Feria del juguete el sábado 22 de noviembre de 9.00 a 17.00 h en la Salle Carnot.

Bar con tentempiés.

