Bourse aux jouets Basket Club Saujonnais rue carnot Saujon
Bourse aux jouets Basket Club Saujonnais rue carnot Saujon samedi 22 novembre 2025.
Bourse aux jouets Basket Club Saujonnais
rue carnot Salle Carnot Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 09:00:00
fin : 2025-11-22 17:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Bourse aux jouets le samedi 22 novembre de 9h à 17h à la salle Carnot.
Buvette sur place avec petite restauration.
.
rue carnot Salle Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 43 19 32 bcsaujon@gmail.com
English :
Toy fair on Saturday November 22nd from 9am to 5pm at the Carnot hall.
Refreshment bar with snacks.
German :
Spielzeugbörse am Samstag, den 22. November, von 9 bis 17 Uhr in der Carnot-Halle.
Getränkeausschank vor Ort mit kleinen Snacks.
Italiano :
Fiera del giocattolo sabato 22 novembre dalle 9.00 alle 17.00 presso la Salle Carnot.
Bar con spuntini.
Espanol :
Feria del juguete el sábado 22 de noviembre de 9.00 a 17.00 h en la Salle Carnot.
Bar con tentempiés.
L’événement Bourse aux jouets Basket Club Saujonnais Saujon a été mis à jour le 2025-11-17 par Mairie de Saujon