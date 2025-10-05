Bourse aux jouets Route d’Ebreuil Bellenaves

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

L’association Les Libellules de Bellenaves organise une bourse aux jouets, vêtements et puériculture dimanche 5 octobre de 10 heures à 17 heures au petit gymnase à côté du collège.

Route d’Ebreuil Petit gymnase Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 75 74 50

English :

The association Les Libellules de Bellenaves is organizing a toy, clothing and childcare fair on Sunday October 5 from 10am to 5pm in the small gymnasium next to the secondary school.

German :

Der Verein Les Libellules de Bellenaves organisiert am Sonntag, den 5. Oktober, von 10.00 bis 17.00 Uhr in der kleinen Turnhalle neben dem Collège eine Börse für Spielzeug, Kleidung und Kinderpflege.

Italiano :

L’associazione Les Libellules de Bellenaves organizza una fiera del giocattolo, dell’abbigliamento e della cura dei bambini domenica 5 ottobre dalle 10 alle 17 nella piccola palestra accanto al collegio.

Espanol :

La asociación Les Libellules de Bellenaves organiza una feria de juguetes, ropa y puericultura el domingo 5 de octubre, de 10.00 a 17.00 horas, en el pequeño gimnasio situado junto al colegio.

