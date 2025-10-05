Bourse aux jouets Bellenaves
Bourse aux jouets Bellenaves dimanche 5 octobre 2025.
Bourse aux jouets
Ancien gymnase Bellenaves Allier
Début : 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
2025-10-05
Bourse aux jouets vêtements et puériculture
Buvette et petite restauration sur place
N’hésitez pas à réserver votre emplacement avant le 28 septembre
Défilé de majorettes à 15h
Tombola
Ancien gymnase Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 75 74 50
English :
Toys, clothes and childcare market
Refreshments and snacks on site
Don’t hesitate to reserve your space before September 28
Majorettes parade at 3pm
Tombola
German :
Börse für Spielzeug, Kleidung und Kinderpflege
Getränke und kleine Snacks vor Ort
Zögern Sie nicht, Ihren Standplatz vor dem 28. September zu reservieren
Parade der Majoretten um 15 Uhr
Tombola
Italiano :
Mercatino di giocattoli, vestiti e articoli per l’infanzia
Rinfreschi e spuntini in loco
Non esitate a prenotare il vostro posto prima del 28 settembre
Sfilata di majorette alle 15.00
Tombola
Espanol :
Mercado de juguetes, ropa y puericultura
Refrigerios y tentempiés in situ
No dude en reservar su plaza antes del 28 de septiembre
Desfile de Majorettes a las 15 h
Tómbola
