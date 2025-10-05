Bourse aux jouets Bellenaves

Bourse aux jouets Bellenaves dimanche 5 octobre 2025.

Bourse aux jouets

Ancien gymnase Bellenaves Allier

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

Bourse aux jouets vêtements et puériculture

Buvette et petite restauration sur place

N’hésitez pas à réserver votre emplacement avant le 28 septembre

Défilé de majorettes à 15h

Tombola

Ancien gymnase Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 75 74 50

English :

Toys, clothes and childcare market

Refreshments and snacks on site

Don’t hesitate to reserve your space before September 28

Majorettes parade at 3pm

Tombola

German :

Börse für Spielzeug, Kleidung und Kinderpflege

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Zögern Sie nicht, Ihren Standplatz vor dem 28. September zu reservieren

Parade der Majoretten um 15 Uhr

Tombola

Italiano :

Mercatino di giocattoli, vestiti e articoli per l’infanzia

Rinfreschi e spuntini in loco

Non esitate a prenotare il vostro posto prima del 28 settembre

Sfilata di majorette alle 15.00

Tombola

Espanol :

Mercado de juguetes, ropa y puericultura

Refrigerios y tentempiés in situ

No dude en reservar su plaza antes del 28 de septiembre

Desfile de Majorettes a las 15 h

Tómbola

