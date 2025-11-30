Bourse aux jouets Berd’huis
Bourse aux jouets Berd’huis dimanche 30 novembre 2025.
Bourse aux jouets
30B Route de Bellême Berd’huis Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Bourse aux jouets organisée par le comité des fêtes de Berd’huis à la salle des fêtes de Berd’huis. .
30B Route de Bellême Berd’huis 61340 Orne Normandie +33 6 48 85 92 80
English : Bourse aux jouets
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bourse aux jouets Berd’huis a été mis à jour le 2025-10-28 par OT CdC Coeur du Perche