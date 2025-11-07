Bourse aux jouets Bertric-Burée

Bourse au jouets, vêtements enfants et puériculture organisée par La Ronde des Caracoles du 07 au 09 novembre à la salle des fêtes dépôt le vendredi 07 de 17h30 à 19h, vente le samedi 08 de 9h à 17h et le dimanche 09 de 9h30 à 12h, reprise des invendus le dimanche 09 de 12h30 à 13h Tarifs vendeurs 4 € la liste ou 14 € les 4 listes (26 articles par liste) Plus d’infos et réservations au 06 66 66 38 85 ou 06 32 43 53 27. .

Bertric-Burée 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Bourse aux jouets

Toy, children’s clothing and childcare market organized by La Ronde des Caracoles from November 07 to 09 at the Salle des Fêtes: drop-off Friday 07 from 5:30 to 7 pm, sale Saturday 08 from 9 am to 5 pm and Sunday 09 from 9:30 am to 12 pm, return of unsold items Sunday 09 from 12:30 to 1 pm

German : Bourse aux jouets

Spielzeug-, Kinder- und Säuglingsbörse, organisiert von La Ronde des Caracoles vom 07. bis 09. November im Festsaal: Abgabe am Freitag, den 07. von 17.30 bis 19 Uhr, Verkauf am Samstag, den 08. von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag, den 09. von 9.30 bis 12 Uhr, Rücknahme der unverkauften Artikel am Sonntag, den 09. von 12.30 bis 13 Uhr

Italiano :

Mercatino di giocattoli, abbigliamento per bambini e articoli per l’infanzia organizzato da La Ronde des Caracoles dal 07 al 09 novembre nella sala del paese: consegna venerdì 07 dalle 17.30 alle 19.00, vendita sabato 08 dalle 9.00 alle 17.00 e domenica 09 dalle 9.30 alle 12.00, restituzione degli articoli invenduti domenica 09 dalle 12.30 alle 13.00

Espanol : Bourse aux jouets

Mercadillo de juguetes, ropa infantil y puericultura organizado por La Ronde des Caracoles del 07 al 09 de noviembre en la sala del pueblo: entrega el viernes 07 de 17.30 a 19.00, venta el sábado 08 de 9.00 a 17.00 y el domingo 09 de 9.30 a 12.00, devolución de los artículos no vendidos el domingo 09 de 12.30 a 13.00

