Bourse aux jouets Salle des Fêtes Blangy-sur-Bresle
Salle des Fêtes Rue Notre-Dame Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08 18:00:00
2025-11-08
Rendez-vous à la salle des fêtes de 10h à 18h
Tarif 2.00€/table
Entrée gratuite
Restauration sur place
Infos 02 35 93 51 82 0762416n@ac-normandie.fr
Proposée par la coopérative scolaire école Charles FRECHON .
Salle des Fêtes Rue Notre-Dame Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 51 82
English : Bourse aux jouets
