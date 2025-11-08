Bourse aux jouets Salle des Fêtes Blangy-sur-Bresle

Salle des Fêtes Rue Notre-Dame Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

2025-11-08

Rendez-vous à la salle des fêtes de 10h à 18h

Tarif 2.00€/table

Entrée gratuite

Restauration sur place

Infos 02 35 93 51 82 0762416n@ac-normandie.fr

Proposée par la coopérative scolaire école Charles FRECHON .

Salle des Fêtes Rue Notre-Dame Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 51 82

