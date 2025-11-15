Bourse aux jouets Bonchamp-lès-Laval
Bourse aux jouets Bonchamp-lès-Laval samedi 15 novembre 2025.
Bourse aux jouets
55 Rue du Maine Bonchamp-lès-Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-15 13:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Bourse aux jouets par l’Amicale Laïque des écoles publiques de Bonchamp
Jeux, jouets, livres, articles de petite enfance
Renseignements secretariat@amicalelaiquebonchamp.fr .
55 Rue du Maine Bonchamp-lès-Laval 53960 Mayenne Pays de la Loire +33 6 17 19 68 35
English :
Toy fair organized by the Amicale Laïque des écoles publiques de Bonchamp
German :
Spielzeugbörse durch die Amicale Laïque der öffentlichen Schulen von Bonchamp
Italiano :
Fiera del giocattolo organizzata dall’Amicale Laïque des écoles publiques de Bonchamp
Espanol :
Feria del juguete organizada por la Amicale Laïque des écoles publiques de Bonchamp
L’événement Bourse aux jouets Bonchamp-lès-Laval a été mis à jour le 2025-11-07 par LAVAL TOURISME