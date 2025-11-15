Bourse aux jouets Bonchamp-lès-Laval

Bourse aux jouets

Bourse aux jouets par l’Amicale Laïque des écoles publiques de Bonchamp

Jeux, jouets, livres, articles de petite enfance

Renseignements secretariat@amicalelaiquebonchamp.fr .

55 Rue du Maine Bonchamp-lès-Laval 53960 Mayenne Pays de la Loire +33 6 17 19 68 35

English :

Toy fair organized by the Amicale Laïque des écoles publiques de Bonchamp

German :

Spielzeugbörse durch die Amicale Laïque der öffentlichen Schulen von Bonchamp

Italiano :

Fiera del giocattolo organizzata dall’Amicale Laïque des écoles publiques de Bonchamp

Espanol :

Feria del juguete organizada por la Amicale Laïque des écoles publiques de Bonchamp

