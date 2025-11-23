Bourse aux jouets Bort-les-Orgues

Bourse aux jouets

Les sapeurs pompiers de Bort les Orgues organisent une bourse aux jouets au grand hall (salle non chauffée pour cause de travaux)

Restauration sur place, buvette et crêpes

Sur réservations .

