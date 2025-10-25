Bourse aux jouets Salle du Sémaphore Bourcefranc-le-Chapus
Bourse aux jouets Salle du Sémaphore Bourcefranc-le-Chapus samedi 25 octobre 2025.
Bourse aux jouets
Salle du Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 09:00:00
fin : 2025-10-25 18:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Bourse aux jouets à Bourcefranc
.
Salle du Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 54 46 05
English : Toy Fair
Toy fair in Bourcefranc
German : Spielzeugbörse
Spielzeugbörse in Bourcefranc
Italiano :
Fiera del giocattolo a Bourcefranc
Espanol : Feria del Juguete
Feria del juguete en Bourcefranc
L’événement Bourse aux jouets Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes