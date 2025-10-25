Bourse aux jouets Salle du Sémaphore Bourcefranc-le-Chapus

Bourse aux jouets Salle du Sémaphore Bourcefranc-le-Chapus samedi 25 octobre 2025.

Bourse aux jouets

Salle du Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 09:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Bourse aux jouets à Bourcefranc

.

Salle du Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 54 46 05

English : Toy Fair

Toy fair in Bourcefranc

German : Spielzeugbörse

Spielzeugbörse in Bourcefranc

Italiano :

Fiera del giocattolo a Bourcefranc

Espanol : Feria del Juguete

Feria del juguete en Bourcefranc

L’événement Bourse aux jouets Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes