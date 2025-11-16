Bourse aux jouets École Les Maristes Bourg-de-Péage

Bourse aux jouets

École Les Maristes 14 Avenue Antonin Vallon Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 08:00:00

fin : 2025-11-16 12:00:00

Date(s) :

2025-11-16

L’APEL des Maristes organise sa bourse aux jouets annuelle ! Une belle occasion de venir déposer et découvrir des jouets soigneusement sélectionnées à petits prix.

.

École Les Maristes 14 Avenue Antonin Vallon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes apelmaristesbdp@gmail.com

English :

The APEL des Maristes is organizing its annual toy fair! A great opportunity to drop off and discover carefully selected toys at low prices.

German :

Die APEL des Maristes organisiert ihre jährliche Spielzeugbörse! Eine gute Gelegenheit, sorgfältig ausgewähltes Spielzeug zu kleinen Preisen abzugeben und zu entdecken.

Italiano :

L’APEL des Maristes organizza l’annuale fiera del giocattolo! È un’ottima occasione per fare un salto e scoprire giocattoli accuratamente selezionati a prezzi bassi.

Espanol :

La APEL des Maristes organiza su feria anual del juguete Es una gran oportunidad para dejar y descubrir juguetes cuidadosamente seleccionados a precios bajos.

L’événement Bourse aux jouets Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-10-31 par Valence Romans Tourisme