Bourse aux jouets Bourse aux skis Vide-greniers du Handball Club Valréas (HBCV) Salle polyvalente du Vignarès Valréas

Bourse aux jouets Bourse aux skis Vide-greniers du Handball Club Valréas (HBCV)

Salle polyvalente du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : 2025-11-16, 07:00-17:00

Début : 2025-11-16 07:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-16

La traditionnelle bourse aux jouets, bourse aux skis et vide-greniers du Handball Club Valréas (HBCV) fait son retour au complexe du Vignarès. Entrée gratuite pour les visiteurs, 5 € la table pour les exposants. Buvette et restauration sur place.

.

Salle polyvalente du Vignarès, Chemin du moulin neuf, Valréas 84600, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur
+33 6 79 97 20 39
6384013@ffhandball.net

English :

The Handball Club Valréas (HBCV) traditional toy market, ski market and garage sale returns to the Vignarès complex. Free admission for visitors, 5? per table for exhibitors. Refreshments and catering on site.

German :

Die traditionelle Spielzeugbörse, Skibörse und der Flohmarkt des Handball Clubs Valréas (HBCV) kehrt in den Vignarès-Komplex zurück. Freier Eintritt für Besucher, 5 ? pro Tisch für Aussteller. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

La tradizionale fiera del giocattolo, dello sci e del garage dell’Handball Club Valréas (HBCV) torna al complesso Vignarès. Ingresso gratuito per i visitatori, 5? a tavolo per gli espositori. Rinfreschi e cibo disponibili sul posto.

Espanol :

La tradicional feria del juguete, feria del esquí y venta de garaje del Handball Club Valréas (HBCV) vuelve al complejo del Vignarès. Entrada gratuita para los visitantes, 5? la mesa para los expositores. Refrescos y comida disponibles in situ.

