Bourse aux jouets Breville Sur Mer Bréville-sur-Mer

Bourse aux jouets
Breville Sur Mer 2 Avenue de Jersey Bréville-sur-Mer Manche
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-16
Les réservations sont ouvertes
On vous attends nombreux et nombreuses Brevill’anim
Salle des fêtes de Breville-sur-mer
Places limitées .
Breville Sur Mer 2 Avenue de Jersey Bréville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 44 38 39 88 jason.dsd@hotmail.fr
