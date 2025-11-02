Bourse aux jouets Salle des fêtes Bulgnéville

Bourse aux jouets Salle des fêtes Bulgnéville dimanche 2 novembre 2025.

Bourse aux jouets

Salle des fêtes 1 Rue du Gravé Bulgnéville Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-02 10:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

2025-11-02

1ère bourse aux jouets à la salle des fêtes de bulgnéville de 10h a 17h

Table exposant 4 euro

Entrée gratuite

Buvette et restauration sur place

Réservation au 06.74.32.22.60 après 17h45Tout public

Salle des fêtes 1 Rue du Gravé Bulgnéville 88140 Vosges Grand Est +33 6 74 32 22 60

English :

1st toy fair at the bulgnéville village hall from 10 a.m. to 5 p.m

Exhibitor table 4 euro

Free admission

Refreshments and catering on site

Reservation on 06.74.32.22.60 after 5.45 pm

German :

1ère bourse aux jouets à la salle des fêtes de bulgnéville de 10h a 17h

Ausstellertisch 4 Euro

Kostenloser Eintritt

Getränke und Essen vor Ort

Reservierung unter 06.74.32.22.60 nach 17.45 Uhr

Italiano :

1° fiera del giocattolo presso il municipio di bulgnéville dalle 10.00 alle 17.00

Tavolo espositore 4 euro

Ingresso libero

Ristoro e catering in loco

Prenotazioni allo 06.74.32.22.60 dopo le 17.45

Espanol :

1ª feria del juguete en el ayuntamiento de bulgnéville de 10h a 17h

Mesa de expositor 4 euros

Entrada gratuita

Refrescos y catering in situ

Reservas en el 06.74.32.22.60 a partir de las 17.45 horas

L’événement Bourse aux jouets Bulgnéville a été mis à jour le 2025-10-07 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE