Bourse aux jouets Salle des fêtes Bulgnéville
Bourse aux jouets Salle des fêtes Bulgnéville dimanche 2 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Salle des fêtes 1 Rue du Gravé Bulgnéville Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-02 10:00:00
fin : 2025-11-02 17:00:00
Date(s) :
2025-11-02
1ère bourse aux jouets à la salle des fêtes de bulgnéville de 10h a 17h
Table exposant 4 euro
Entrée gratuite
Buvette et restauration sur place
Réservation au 06.74.32.22.60 après 17h45Tout public
0 .
Salle des fêtes 1 Rue du Gravé Bulgnéville 88140 Vosges Grand Est +33 6 74 32 22 60
English :
1st toy fair at the bulgnéville village hall from 10 a.m. to 5 p.m
Exhibitor table 4 euro
Free admission
Refreshments and catering on site
Reservation on 06.74.32.22.60 after 5.45 pm
German :
1ère bourse aux jouets à la salle des fêtes de bulgnéville de 10h a 17h
Ausstellertisch 4 Euro
Kostenloser Eintritt
Getränke und Essen vor Ort
Reservierung unter 06.74.32.22.60 nach 17.45 Uhr
Italiano :
1° fiera del giocattolo presso il municipio di bulgnéville dalle 10.00 alle 17.00
Tavolo espositore 4 euro
Ingresso libero
Ristoro e catering in loco
Prenotazioni allo 06.74.32.22.60 dopo le 17.45
Espanol :
1ª feria del juguete en el ayuntamiento de bulgnéville de 10h a 17h
Mesa de expositor 4 euros
Entrada gratuita
Refrescos y catering in situ
Reservas en el 06.74.32.22.60 a partir de las 17.45 horas
L’événement Bourse aux jouets Bulgnéville a été mis à jour le 2025-10-07 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE