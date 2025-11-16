Bourse aux jouets Café des Gallets Rennes
Bourse aux jouets Café des Gallets Rennes dimanche 16 novembre 2025.
Bourse aux jouets Café des Gallets Rennes Dimanche 16 novembre, 09h30 Ille-et-Vilaine
C’est la Bourse au jouets des Gallets !
**C’est reparti pour la célèbre bourse aux jouets des Gallets !**
Dimanche 16 Novembre, dès 9h30, venez profitez de ce magasin d’occasion éphémère et repartez avec des merveilles qui feront plaisir à vos enfants !
**Et si vous voulez déposer des articles, voici comment faire !**
Conditions d’inscription :
* pièce d’identité nécessaire sur place,
* frais d’inscription de 5€ à régler en espèce uniquement,
* adhésion 2025 au Café à prix libre à partir de 1€.
sur l’un des 3 créneaux suivants :
* Dimanche 12 octobre 2025 – 17h-18h
* Vendredi 17 octobre 2025 – 18h30-19h30
* Vendredi 7 novembre 2025 – 18h30-19h30 (si places restantes).
Les places sont limitées à 40 participant.es.
Dépôt des articles étiquetés le samedi 15 novembre de 11h à 13h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-16T09:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-16T17:00:00.000+01:00
braderiecafe@framalistes.org
Café des Gallets Avenue Pierre Donzelot, Rennes, France Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine