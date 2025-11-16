Bourse aux jouets Café des Gallets Rennes

Bourse aux jouets Café des Gallets Rennes dimanche 16 novembre 2025.

Bourse aux jouets Café des Gallets Rennes Dimanche 16 novembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

C’est la Bourse au jouets des Gallets !

**C’est reparti pour la célèbre bourse aux jouets des Gallets !**

Dimanche 16 Novembre, dès 9h30, venez profitez de ce magasin d’occasion éphémère et repartez avec des merveilles qui feront plaisir à vos enfants !

**Et si vous voulez déposer des articles, voici comment faire !**

Conditions d’inscription :

* pièce d’identité nécessaire sur place,

* frais d’inscription de 5€ à régler en espèce uniquement,

* adhésion 2025 au Café à prix libre à partir de 1€.

sur l’un des 3 créneaux suivants :

* Dimanche 12 octobre 2025 – 17h-18h

* Vendredi 17 octobre 2025 – 18h30-19h30

* Vendredi 7 novembre 2025 – 18h30-19h30 (si places restantes).

Les places sont limitées à 40 participant.es.

Dépôt des articles étiquetés le samedi 15 novembre de 11h à 13h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-16T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-16T17:00:00.000+01:00

1

braderiecafe@framalistes.org

Café des Gallets Avenue Pierre Donzelot, Rennes, France Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine