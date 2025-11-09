Bourse aux jouets

Salle des fêtes CAIXON Caixon Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 08:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Pour certains c’est l’occasion de vider ses placards, pour d’autres de trouver l’ustensile manquant. Un coup de cœur pour une décoration, un cadeau original…

Ce qui est certain c’est que le plaisir de chiner ne se discute pas !

.

Salle des fêtes CAIXON Caixon 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 38 23 73 51 mairiecaixon@orange.fr

English :

For some, it’s an opportunity to clear out their cupboards, for others to find that missing utensil. A crush on a decoration, an original gift…

One thing’s for sure: the pleasure of bargain-hunting is indisputable!

German :

Für die einen ist es die Gelegenheit, ihre Schränke auszumisten, für die anderen, das fehlende Utensil zu finden. Eine Dekoration, ein originelles Geschenk?

Die Freude am Stöbern ist unbestritten!

Italiano :

Per alcuni è l’occasione per svuotare gli armadi, per altri è l’occasione per trovare l’utensile mancante. O forse vi siete innamorati di una nuova decorazione o di un regalo originale…

Una cosa è certa: il piacere della caccia all’affare è indiscutibile!

Espanol :

Para algunos es la oportunidad de vaciar sus armarios, para otros de encontrar ese utensilio que les falta. O tal vez se haya enamorado de una nueva decoración o de un regalo original…

Una cosa es segura: ¡el placer de buscar gangas es indiscutible!

L’événement Bourse aux jouets Caixon a été mis à jour le 2025-03-14 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65