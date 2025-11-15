Bourse aux jouets

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-15 08:00:00

fin : 2025-11-15 15:00:00

2025-11-15

Salle des fêtes de Castelnau Magnoac.

3€ le mètre. Réservation par téléphone et par mail.

Petite restauration et buvette sur place.

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 08 94 69 09 associationlesparets@gmail.com

English :

Castelnau Magnoac village hall.

3? per meter. Reservations by phone or e-mail.

Snacks and refreshments on site.

German :

Festsaal in Castelnau Magnoac.

3? pro Meter. Reservierung per Telefon und E-Mail.

Kleine Snacks und Getränke vor Ort.

Italiano :

Sala del villaggio di Castelnau Magnoac.

3? al metro. Prenotazioni per telefono o e-mail.

Spuntini e bevande in loco.

Espanol :

Ayuntamiento de Castelnau Magnoac.

3? por metro. Reservas por teléfono o correo electrónico.

Aperitivos y refrescos in situ.

