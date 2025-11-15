Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse aux jouets Castelnau-Magnoac

Bourse aux jouets Castelnau-Magnoac samedi 15 novembre 2025.

Bourse aux jouets

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 08:00:00
fin : 2025-11-15 15:00:00

Date(s) :
2025-11-15

Salle des fêtes de Castelnau Magnoac.
3€ le mètre. Réservation par téléphone et par mail.
Petite restauration et buvette sur place.
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 08 94 69 09  associationlesparets@gmail.com

English :

Castelnau Magnoac village hall.
3? per meter. Reservations by phone or e-mail.
Snacks and refreshments on site.

German :

Festsaal in Castelnau Magnoac.
3? pro Meter. Reservierung per Telefon und E-Mail.
Kleine Snacks und Getränke vor Ort.

Italiano :

Sala del villaggio di Castelnau Magnoac.
3? al metro. Prenotazioni per telefono o e-mail.
Spuntini e bevande in loco.

Espanol :

Ayuntamiento de Castelnau Magnoac.
3? por metro. Reservas por teléfono o correo electrónico.
Aperitivos y refrescos in situ.

