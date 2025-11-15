Bourse aux jouets Castelnau-Magnoac
Bourse aux jouets Castelnau-Magnoac samedi 15 novembre 2025.
Bourse aux jouets
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-15 08:00:00
fin : 2025-11-15 15:00:00
2025-11-15
Salle des fêtes de Castelnau Magnoac.
3€ le mètre. Réservation par téléphone et par mail.
Petite restauration et buvette sur place.
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 08 94 69 09 associationlesparets@gmail.com
English :
Castelnau Magnoac village hall.
3? per meter. Reservations by phone or e-mail.
Snacks and refreshments on site.
German :
Festsaal in Castelnau Magnoac.
3? pro Meter. Reservierung per Telefon und E-Mail.
Kleine Snacks und Getränke vor Ort.
Italiano :
Sala del villaggio di Castelnau Magnoac.
3? al metro. Prenotazioni per telefono o e-mail.
Spuntini e bevande in loco.
Espanol :
Ayuntamiento de Castelnau Magnoac.
3? por metro. Reservas por teléfono o correo electrónico.
Aperitivos y refrescos in situ.
