Bourse aux jouets Cazals

Bourse aux jouets

Salle des fêtes Cazals Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 08:00:00

fin : 2025-11-16 13:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Venez découvrir la bourse aux jouets organisée par l’APE Côté Cour où vous retrouverez des articles de puériculture, des vêtements enfants…

Salle des fêtes Cazals 46250 Lot Occitanie ape.cotecour@gmail.com

English :

Come and discover the toy fair organized by the APE Côté Cour, where you’ll find childcare articles, children’s clothes…

German :

Entdecken Sie die von der EV Côté Cour organisierte Spielzeugbörse, auf der Sie Kinderpflegeartikel, Kinderkleidung…

Italiano :

Venite a scoprire la fiera del giocattolo organizzata dall’APE Côté Cour, dove troverete articoli per l’infanzia, vestiti per bambini…

Espanol :

Venga a descubrir la feria del juguete organizada por la APE Côté Cour, donde encontrará artículos de puericultura, ropa infantil…

