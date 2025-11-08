Bourse aux jouets Salle des associations Chabeuil

Bourse aux jouets Salle des associations Chabeuil samedi 8 novembre 2025.

Bourse aux jouets

Salle des associations 15 rue des écoles Chabeuil Drôme

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

2025-11-08

Bourse aux jouets organisée dans le cadre de Chabeuil Aide et Partage fête ses 30 ans.

Salle des associations 15 rue des écoles Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 27 90 17 chabeuil-aide-partage@orange.fr

English :

Toy fair organized as part of Chabeuil Aide et Partage’s 30th anniversary.

German :

Spielzeugbörse, die im Rahmen von « Chabeuil Aide et Partage » organisiert wird, das sein 30-jähriges Bestehen feiert.

Italiano :

Fiera del giocattolo organizzata nell’ambito delle celebrazioni del 30° anniversario di Chabeuil Aide et Partage.

Espanol :

Feria del juguete organizada con motivo del 30 aniversario de Chabeuil Aide et Partage.

