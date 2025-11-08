Bourse aux jouets Salle des associations Chabeuil
Bourse aux jouets Salle des associations Chabeuil samedi 8 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Salle des associations 15 rue des écoles Chabeuil Drôme
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-09
2025-11-08
Bourse aux jouets organisée dans le cadre de Chabeuil Aide et Partage fête ses 30 ans.
Salle des associations 15 rue des écoles Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 27 90 17 chabeuil-aide-partage@orange.fr
English :
Toy fair organized as part of Chabeuil Aide et Partage’s 30th anniversary.
German :
Spielzeugbörse, die im Rahmen von « Chabeuil Aide et Partage » organisiert wird, das sein 30-jähriges Bestehen feiert.
Italiano :
Fiera del giocattolo organizzata nell’ambito delle celebrazioni del 30° anniversario di Chabeuil Aide et Partage.
Espanol :
Feria del juguete organizada con motivo del 30 aniversario de Chabeuil Aide et Partage.
