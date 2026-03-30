Bourse aux jouets Salle polyvalente Châlus
Bourse aux jouets Salle polyvalente Châlus samedi 4 avril 2026.
Bourse aux jouets
Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Un vide-greniers dédié aux jouets, pour petits et grands enfants !
Venez chiner, vendre ou échanger jeux, livres et trésors d’enfance dans une ambiance conviviale et familiale. Restauration sur place. .
Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Bourse aux jouets
L’événement Bourse aux jouets Châlus a été mis à jour le 2026-03-28 par Terres de Limousin
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