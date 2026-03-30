Bourse aux jouets Salle polyvalente Châlus

Bourse aux jouets

Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Un vide-greniers dédié aux jouets, pour petits et grands enfants !

Venez chiner, vendre ou échanger jeux, livres et trésors d’enfance dans une ambiance conviviale et familiale. Restauration sur place. .

Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Bourse aux jouets

L’événement Bourse aux jouets Châlus a été mis à jour le 2026-03-28 par Terres de Limousin