BOURSE AUX JOUETS Champagney dimanche 1 février 2026.

Salle des fêtes Champagney Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2026-02-01 08:00:00
fin : 2026-02-01 15:00:00

2026-02-01

Les Petits Loups association de l’école maternelle de Champagney organise une bourse aux jouets.
De 8h à 15h non stop à la Salle des Fêtes de Champagney.

Les inscriptions sont obligatoires et limitées. 8€ la table
Les organisateurs accueilleront les participants à partir de 7h, pour leur installation.
Buvette et restauration.
Résa 06 24 45 07 99   .

Salle des fêtes Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 45 07 99 

