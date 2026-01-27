BOURSE AUX JOUETS Champagney

BOURSE AUX JOUETS

Salle des fêtes Champagney Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 08:00:00

fin : 2026-02-01 15:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Les Petits Loups association de l’école maternelle de Champagney organise une bourse aux jouets.

De 8h à 15h non stop à la Salle des Fêtes de Champagney.

Les inscriptions sont obligatoires et limitées. 8€ la table

Les organisateurs accueilleront les participants à partir de 7h, pour leur installation.

Buvette et restauration.

Résa 06 24 45 07 99 .

Salle des fêtes Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 45 07 99

