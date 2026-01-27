BOURSE AUX JOUETS Champagney
BOURSE AUX JOUETS Champagney dimanche 1 février 2026.
BOURSE AUX JOUETS
Salle des fêtes Champagney Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 08:00:00
fin : 2026-02-01 15:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Les Petits Loups association de l’école maternelle de Champagney organise une bourse aux jouets.
De 8h à 15h non stop à la Salle des Fêtes de Champagney.
Les inscriptions sont obligatoires et limitées. 8€ la table
Les organisateurs accueilleront les participants à partir de 7h, pour leur installation.
Buvette et restauration.
Résa 06 24 45 07 99 .
Salle des fêtes Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 45 07 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : BOURSE AUX JOUETS
L’événement BOURSE AUX JOUETS Champagney a été mis à jour le 2026-01-27 par RONCHAMP TOURISME