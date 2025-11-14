Bourse aux jouets Champagnole
Bourse aux jouets Champagnole vendredi 14 novembre 2025.
Bourse aux jouets
L’Oppidum Champagnole Jura
Début : 2025-11-14 09:00:00
fin : 2025-11-15 16:00:00
2025-11-14 2025-11-15
Vente tout public.
Dépôt des articles
– jeudi 13/11 de 10h à 18h30
– vendredi 14/11 de 9h à 14h
Restitution
– lundi 17/11 de 16h à 18h30.
Organisée par l’Arche de Noé. .
L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 04 34 79
