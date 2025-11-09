Bourse aux jouets Salle San Esteve Champniers
Bourse aux jouets Salle San Esteve Champniers dimanche 9 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Salle San Esteve 1 rue des grives musiciennes Champniers Charente
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
Bourse aux jouets proposée par le comité des fêtes de champniers.
Salle San Esteve 1 rue des grives musiciennes Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 24 57 37 comitedesfetesdechampniers@gmail.com
English :
Toy market organized by the Comité des fêtes de Champniers.
German :
Spielzeugbörse, die vom Festkomitee von Champniers angeboten wird.
Italiano :
Fiera del giocattolo organizzata dal Comité des fêtes de Champniers.
Espanol :
Feria del juguete organizada por el Comité des fêtes de Champniers.
