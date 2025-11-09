Bourse aux jouets Salle San Esteve Champniers

Bourse aux jouets

Salle San Esteve 1 rue des grives musiciennes Champniers Charente

Tarif : – –

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-09

Bourse aux jouets proposée par le comité des fêtes de champniers.

Salle San Esteve 1 rue des grives musiciennes Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 24 57 37 comitedesfetesdechampniers@gmail.com

English :

Toy market organized by the Comité des fêtes de Champniers.

German :

Spielzeugbörse, die vom Festkomitee von Champniers angeboten wird.

Italiano :

Fiera del giocattolo organizzata dal Comité des fêtes de Champniers.

Espanol :

Feria del juguete organizada por el Comité des fêtes de Champniers.

L’événement Bourse aux jouets Champniers a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême