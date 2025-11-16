Bourse aux jouets Chantelle

Bourse aux jouets

Salle Chardonneret Avenue du Stade Chantelle Allier

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

Jeux, livres, peluches et déguisements. Petite restauration salée, sucrée et boissons. Manifestation organisée par l’association des Parents d’Elèves.

Salle Chardonneret Avenue du Stade Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 80 59 53 70

English :

Games, books, cuddly toys and masquerade costume. Snacks and drinks. Event organized by the Parents’ Association.

German :

Spiele, Bücher, Plüschtiere und Verkleidungen. Kleine salzige und süße Speisen und Getränke. Veranstaltung organisiert von der Elternvereinigung (Association des Parents d’Elèves).

Italiano :

Giochi, libri, peluche e costumi. Merenda e bevande. Evento organizzato dall’Associazione dei genitori.

Espanol :

Juegos, libros, peluches y disfraces. Aperitivos y bebidas. Evento organizado por la Asociación de Padres.

