Bourse aux jouets Chantelle
Bourse aux jouets Chantelle dimanche 16 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Salle Chardonneret Avenue du Stade Chantelle Allier
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-16
Jeux, livres, peluches et déguisements. Petite restauration salée, sucrée et boissons. Manifestation organisée par l’association des Parents d’Elèves.
Salle Chardonneret Avenue du Stade Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 80 59 53 70
English :
Games, books, cuddly toys and masquerade costume. Snacks and drinks. Event organized by the Parents’ Association.
German :
Spiele, Bücher, Plüschtiere und Verkleidungen. Kleine salzige und süße Speisen und Getränke. Veranstaltung organisiert von der Elternvereinigung (Association des Parents d’Elèves).
Italiano :
Giochi, libri, peluche e costumi. Merenda e bevande. Evento organizzato dall’Associazione dei genitori.
Espanol :
Juegos, libros, peluches y disfraces. Aperitivos y bebidas. Evento organizado por la Asociación de Padres.
L’événement Bourse aux jouets Chantelle a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme Val de Sioule