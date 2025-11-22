Bourse aux jouets Prunoy Charny Orée de Puisaye
Bourse aux jouets Prunoy Charny Orée de Puisaye samedi 22 novembre 2025.
Bourse aux jouets
Prunoy Accueil de Loisirs Charny Orée de Puisaye Yonne
Début : 2025-11-22 09:00:00
fin : 2025-11-22 17:30:00
2025-11-22
Bourse aux jouets et articles de puériculture. .
Prunoy Accueil de Loisirs Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 91 82 88 enfance@loisirs-pour-tous.fr
