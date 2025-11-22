Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse aux jouets Prunoy Charny Orée de Puisaye

Bourse aux jouets Prunoy Charny Orée de Puisaye samedi 22 novembre 2025.

Bourse aux jouets

Prunoy Accueil de Loisirs Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 09:00:00
fin : 2025-11-22 17:30:00

Date(s) :
2025-11-22

Bourse aux jouets et articles de puériculture.   .

Prunoy Accueil de Loisirs Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 91 82 88  enfance@loisirs-pour-tous.fr

English : Bourse aux jouets

German : Bourse aux jouets

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux jouets Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2025-11-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !